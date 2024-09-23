Более 770 жителей Курской области пропали с начала августа, сообщил Смирнов

Активная работа по поиску без вести пропавших жителей Курской области продолжается с начала августа. За этот период от граждан поступило более 770 заявлений. Об этом сообщил губернатор Алексей Смирнов.

«Хочу отметить, что во время освобождения ряда населённых пунктов Кореневского района удалось найти 268 человек, 118 из них были в розыске по запросам родственников», — рассказал глава региона.

Также правоохранители нашли 101 разыскиваемого, в основном это пенсионеры, которые не сообщили властям о своём местоположении.