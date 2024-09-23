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Регион
23 сентября, 10:35
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Более 770 жителей Курской области пропали с начала августа, сообщил Смирнов

Смирнов: При освобождении Кореневского района нашли 268 пропавших курян

Активная работа по поиску без вести пропавших жителей Курской области продолжается с начала августа. За этот период от граждан поступило более 770 заявлений. Об этом сообщил губернатор Алексей Смирнов.

«Хочу отметить, что во время освобождения ряда населённых пунктов Кореневского района удалось найти 268 человек, 118 из них были в розыске по запросам родственников», — рассказал глава региона.

Также правоохранители нашли 101 разыскиваемого, в основном это пенсионеры, которые не сообщили властям о своём местоположении.

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Напомним, что ВСУ атаковали и попытались продвинуться в Курской области утром 6 августа. Российские войска отразили удар, наши парни до сих пор ведут с противником бои, выдавливая вражеские войска из региона. За всё время украинская армия потеряла почти 15 000 военнослужащих, а также различные виды вооружения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anton Pentegov

Мария Любицкая
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