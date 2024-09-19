Кровопролитная вылазка ВСУ к Курску в цифрах: Минус 15 тысяч солдат, 122 танка и 7 HIMARS ВСУ потеряли 14 950 солдат и 122 танка за время боёв в Курской области 19 сентября, 11:33 Солдаты ВСУ. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Украинская армия лишилась свыше 14 950 солдат и 122 танка за весь период боевых действий в Курской области, также российские войска уничтожили 28 пусковых установок реактивных систем залпового огня, среди которых несколько американских HIMARS и MLRS. Об этом рассказали в Минобороны России.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 14 950 военнослужащих, 122 танка, 52 БМП, 93 бронетранспортёра, 768 боевых бронированных машин, 464 автомобиля, 109 артиллерийских орудий, 28 пусковых установок РСЗО, в том числе 7 HIMARS и 6 MLRS производства США», — уточнили в ведомстве.

Также потерями ВСУ под Курском стали 8 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 4 транспортно-заряжающих машины, 28 станций РЭБ, 7 РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 14 единиц инженерной техники, из них 8 инженерных машин разграждения и 1 установка разминирования УР-77.

Ранее сообщалось, что в Суджанском районе Курской области российские подразделения освободили два населённых пункта. Войска взяли под контроль сёла Николаево-Дарьино и Дарьино, завершив их зачистку от противника. По словам замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова, сейчас ВС РФ крепко закрепились в этих посёлках.

Авторы Татьяна Миссуми