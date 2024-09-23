Москалькова высказалась о судьбе жителей Курской области, которых вывезли ВСУшники

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила об отсутствии какой-либо связи с жителями Курской области, которых ВСУшники насильно вывезли в неизвестном направлении. Речь идёт о гражданском населении, подчеркнула омбудсмен.

«Сегодня у нас появилась информация, что насильственно вывезены с этих территорий гражданские лица. <…> Их родственникам не сообщено, где они находятся, контактов у них с родными и близкими не по телефонам, ни по каким другим каналам нет. И мы безумно беспокоимся за их судьбу», — сказала она на пресс-конференции, выступая с докладом «Злодеяния киевского неонацистского режима в Курской области».

В связи с этим Москалькова обратилась к омбудсмену Украины с просьбой передать ей пофамильный список россиян, которые оказались на территориях, временно оккупированных киевскими боевиками.