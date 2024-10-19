Ил-76 с освобождёнными из плена ВСУ бойцами ВС РФ приземлился в Подмосковье

Борт Ил-76 с возвращёнными из украинского плена российскими военнослужащими приземлился в аэропорту Чкаловский в подмосковном Щёлково. Видео опубликовал телеканал «Звезда».

Транспортник Ил-76 с российскими военнослужащими на аэродроме Чкаловский. Видео © Телеканал «Звезда»

Впереди вернувшихся из вражеского плена бойцов ждёт лечение и реабилитация. Их военные будут проходить в учреждениях Министерства обороны РФ.