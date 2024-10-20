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20 октября, 17:16

Путин провёл неформальный ужин с президентом ОАЭ в Ново-Огарёве

Путин: Все имеющиеся договорённости между РФ и ОАЭ выполняются

Россия и Объединённые Арабские Эмираты выполняют все имеющиеся между странами договорённости. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин во время неформальной встречи с главой ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном в президентской резиденции в Ново-Огарёве, где встретил иностранного коллегу за чаем у камина.

Путин встретил президента ОАЭ в Ново-Огарёве. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Все договорённости между РФ и ОАЭ выполняются», — подчеркнул глава России.

Кроме того, в ходе встречи российский лидер отметил, что отношения между РФ и ОАЭ соответствуют уровню стратегического партнёрства, добавил, что товарооборот двух государств вырос втрое за последние три года, и анонсировал, что 21 октября посетит вместе с президентом ОАЭ одно из образовательных учреждений.

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Напомним, что о визите в Россию Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна стало известно 17 октября. Сообщалось, что он встретится с Владимиром Путиным, чтобы обсудить двусторонние отношения стран, вопросы международной повестки, а также ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке. После этого арабский лидер отправится в Казань на саммит БРИКС, который будет проводиться с 22 по 24 октября.

Обложка ©

Telegram / Кремль. Новости

Юрий Лысенко
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