Путин провёл неформальный ужин с президентом ОАЭ в Ново-Огарёве

Россия и Объединённые Арабские Эмираты выполняют все имеющиеся между странами договорённости. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин во время неформальной встречи с главой ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном в президентской резиденции в Ново-Огарёве, где встретил иностранного коллегу за чаем у камина.

Путин встретил президента ОАЭ в Ново-Огарёве. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Все договорённости между РФ и ОАЭ выполняются», — подчеркнул глава России.

Кроме того, в ходе встречи российский лидер отметил, что отношения между РФ и ОАЭ соответствуют уровню стратегического партнёрства, добавил, что товарооборот двух государств вырос втрое за последние три года, и анонсировал, что 21 октября посетит вместе с президентом ОАЭ одно из образовательных учреждений.