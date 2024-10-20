Дома-книжки на Арбате окрасились в новые цвета в честь визита президента ОАЭ

Знаменитые дома-книжки на Арбате окрасились в цвета флага ОАЭ в честь президента страны Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян, который в сопровождении колонны мотоциклистов проехал по улицам Москвы на Aurus. Видео процессии опубликовало РИА «Новости».

Президент Объединённых Арабских Эмиратов едет по московским улицам в сопровождении колонны мотоциклистов. Видео © РИА «Новости»

На опубликованных агентством кадрах виден длинный кортеж из чёрных легковых автомобилей и внедорожников с мигалками. В колонне также едет группа мотоциклистов, карета российской скорой помощи и несколько машин московской полиции.

Ожидается, что в ходе официального визита в российскую столицу президент ОАЭ и Путин поужинают в Ново-Огарёво и в неформальной обстановке обсудят текущие вопросы, а завтра поговорят о состоянии и перспективах развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества.