Дома-книжки на Арбате окрасились в новые цвета в честь визита президента ОАЭ
Президент ОАЭ Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян прибыл в Москву
Знаменитые дома-книжки на Арбате окрасились в цвета флага ОАЭ в честь президента страны Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян, который в сопровождении колонны мотоциклистов проехал по улицам Москвы на Aurus. Видео процессии опубликовало РИА «Новости».
Президент Объединённых Арабских Эмиратов едет по московским улицам в сопровождении колонны мотоциклистов. Видео © РИА «Новости»
На опубликованных агентством кадрах виден длинный кортеж из чёрных легковых автомобилей и внедорожников с мигалками. В колонне также едет группа мотоциклистов, карета российской скорой помощи и несколько машин московской полиции.
Ожидается, что в ходе официального визита в российскую столицу президент ОАЭ и Путин поужинают в Ново-Огарёво и в неформальной обстановке обсудят текущие вопросы, а завтра поговорят о состоянии и перспективах развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что глава ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян будет в России 21 октября, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Главы государств также планируют обсудить двустороннее развития, международную повестку, а также ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
ТАСС / Сергей Савостьянов