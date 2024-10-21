Путин встретился в Кремле с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном
Президент РФ Владимир Путин встретился с главой ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Кремле. Рукопожатие между лидерами двух государств стало началом официальных переговоров.
Путин встретился в Кремле с президентом ОАЭ. Видео © Telegram / Кремль. Новости
«Позвольте мне ещё раз всех вас сердечно поприветствовать в Москве, в Московском Кремле», — обратился Путин.
По данным пресс-службы Кремля, во время встречи лидеры обсудят текущее состояние и перспективы многогранного сотрудничества между Россией и Объединёнными Арабскими Эмиратами, а также актуальные международные темы, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Напомним, о визите в Россию Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна стало известно 17 октября. 20 числа он прилетел в Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Ново-Огарёве в неформальной обстановке за чашечкой чая. Глава РФ поблагодарил гостя за помощь в организации обмена пленными с украинской стороной.
Telegram / Кремль. Новости