Путин встретился в Кремле с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном

Президент РФ Владимир Путин встретился с главой ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Кремле. Рукопожатие между лидерами двух государств стало началом официальных переговоров.

Путин встретился в Кремле с президентом ОАЭ. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Позвольте мне ещё раз всех вас сердечно поприветствовать в Москве, в Московском Кремле», — обратился Путин.