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21 октября, 10:57

Путин встретился в Кремле с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном

Президент РФ Владимир Путин встретился с главой ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Кремле. Рукопожатие между лидерами двух государств стало началом официальных переговоров.

Путин встретился в Кремле с президентом ОАЭ. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Позвольте мне ещё раз всех вас сердечно поприветствовать в Москве, в Московском Кремле», — обратился Путин.

По данным пресс-службы Кремля, во время встречи лидеры обсудят текущее состояние и перспективы многогранного сотрудничества между Россией и Объединёнными Арабскими Эмиратами, а также актуальные международные темы, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

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Напомним, о визите в Россию Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна стало известно 17 октября. 20 числа он прилетел в Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Ново-Огарёве в неформальной обстановке за чашечкой чая. Глава РФ поблагодарил гостя за помощь в организации обмена пленными с украинской стороной.

Обложка ©

Telegram / Кремль. Новости

Александра Мышляева
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