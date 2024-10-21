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21 октября, 14:11

Путин и Аль Нахайян посетили урок арабского языка в Центре сотрудничества с ОАЭ

Президент России Владимир Путин и глава Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян перед началом официальных переговоров посетили открытие Центра международного сотрудничества с ОАЭ в сфере образования имени шейхи Фатимы Бинт Мубарак при гимназии имени Е.М. Примакова и посмотрели, как проходит урок арабского языка.

Владимир Путин и Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян посетили урок арабского языка в подмосковном Центре международного сотрудничества с ОАЭ в сфере образования. Видео © Life.ru

«Главы государств посетили урок арабского языка для российских учащихся центра. Центр международного сотрудничества с ОАЭ в сфере образования разрабатывает программы и курсы для изучения арабского языка школьниками и молодыми педагогами из всех регионов России», — говорится в публикации пресс-службы Кремля.

Также в Центре будут проводиться олимпиады и выездные стажировки для учеников и педагогов. Кроме того, там будут организовываться международные научно-практические форумы для сотрудников высших учебных заведений, учителей и работников научных центров.

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Напомним, Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян прилетел в Москву 20 октября, в тот же день у него состоялась неформальная встреча с Владимиром Путиным в президентской усадьбе в Ново-Огарёве. Там российский лидер поблагодарил коллегу из Эмиратов за помощь с организацией обмена военнопленными с Украиной. Сегодня главы государств встретились в Кремле и начали официальные переговоры.

Обложка ©

Life.ru / Павел Баранов

Александр Юнашев
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