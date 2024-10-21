Путин и Аль Нахайян посетили урок арабского языка в Центре сотрудничества с ОАЭ

Президент России Владимир Путин и глава Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян перед началом официальных переговоров посетили открытие Центра международного сотрудничества с ОАЭ в сфере образования имени шейхи Фатимы Бинт Мубарак при гимназии имени Е.М. Примакова и посмотрели, как проходит урок арабского языка.

Владимир Путин и Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян посетили урок арабского языка в подмосковном Центре международного сотрудничества с ОАЭ в сфере образования. Видео © Life.ru

«Главы государств посетили урок арабского языка для российских учащихся центра. Центр международного сотрудничества с ОАЭ в сфере образования разрабатывает программы и курсы для изучения арабского языка школьниками и молодыми педагогами из всех регионов России», — говорится в публикации пресс-службы Кремля.