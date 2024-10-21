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21 октября, 13:17

Путин дал гражданство РФ первому политическому беженцу из США Роблесу

Российский президент Владимир Путин дал гражданство РФ американцу Джону Роблесу, которого в средствах массовой информации назвали первым политбеженцем из Штатов. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

«Роблес Джон Энтони, родившийся 10 апреля 1966 года в Соединённых Штатах Америки», — гласит текст документа о приёме в российское гражданство.

В СМИ сообщалось, что Роблес проживает в России ещё с 1990 годов. За это время он работал учителем, а также международным журналистом.

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Американцами, получающими российский паспорт, в наше время удивить не так просто. А как вам такое: Life.ru ранее рассказывал историю о пленном бойце украинского нацбата «Айдар»*, который в видеообращении попросил выдать ему гражданство РФ и принять на службу в спецназ «Ахмат».

*Организация признана террористической и экстремистской, её деятельность под запретом на территории РФ.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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