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19 октября, 12:42

В Хабаровском крае трое мигрантов проигнорировали воинский учёт и лишились гражданства РФ

В Хабаровском крае лишили гражданства РФ троих мигрантов из Таджикистана

В Хабаровском крае трое мигрантов из Таджикистана оказались лишены приобретённого гражданства РФ, теперь им придётся покинуть страну. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

«В августе текущего года трое выходцев республики Таджикистан, приобретая российское гражданство, подписались под обязанностью быть верными России, добросовестно выполнять свой гражданский долг, соблюдать Конституцию РФ и законодательство РФ. Однако данными гражданами не исполнена обязанность по первоначальной постановке на воинский учёт», — сказано в публикации.

Преступников задержали в рамках совместной операции полиции и ФСБ. Выданные ранее иностранцам российские паспорта изъяли, документы более не считаются действительными, все трое обязаны покинуть РФ.

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Российским властям удаётся успешно решать проблему с преступностью в мигрантской среде. Ранее об этом Life.ru рассказал глава МВД Владимир Колокольцев, отметив, что почти все резонансные дела удаётся раскрыть. При этом граждане других стран приезжают в РФ со своими взглядами на жизнь, отметил министр.

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Shutterstock / FOTODOM / Alisher Primkulov

Юрий Лысенко
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