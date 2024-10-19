В Хабаровском крае трое мигрантов проигнорировали воинский учёт и лишились гражданства РФ
В Хабаровском крае лишили гражданства РФ троих мигрантов из Таджикистана
В Хабаровском крае трое мигрантов из Таджикистана оказались лишены приобретённого гражданства РФ, теперь им придётся покинуть страну. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
«В августе текущего года трое выходцев республики Таджикистан, приобретая российское гражданство, подписались под обязанностью быть верными России, добросовестно выполнять свой гражданский долг, соблюдать Конституцию РФ и законодательство РФ. Однако данными гражданами не исполнена обязанность по первоначальной постановке на воинский учёт», — сказано в публикации.
Преступников задержали в рамках совместной операции полиции и ФСБ. Выданные ранее иностранцам российские паспорта изъяли, документы более не считаются действительными, все трое обязаны покинуть РФ.
Российским властям удаётся успешно решать проблему с преступностью в мигрантской среде. Ранее об этом Life.ru рассказал глава МВД Владимир Колокольцев, отметив, что почти все резонансные дела удаётся раскрыть. При этом граждане других стран приезжают в РФ со своими взглядами на жизнь, отметил министр.
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