Более двух тысяч мигрантов выдворены из РФ в ходе операции «Нелегал»

За пределы России выдворили более двух тысяч нелегальных мигрантов в ходе второго этапа операции «Нелегал». Об этом доложила пресс-служба ГУ МВД по Москве. В целом в столице выявили более 13 тысяч фактов нарушения миграционного законодательства.

«Более десяти тысяч иностранных граждан привлечены за нарушение правил въезда, выезда и пребывания на территории Российской Федерации, около 1,5 тысяч — за нарушение пребывания, более 600 – за нарушения установленного порядка осуществления трудовой деятельности», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе операции силовики возбудили 420 уголовных дел за организацию незаконной миграции.