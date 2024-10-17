Более двух тысяч мигрантов выдворены из РФ в ходе операции «Нелегал»
За пределы России выдворили более двух тысяч нелегальных мигрантов в ходе второго этапа операции «Нелегал». Об этом доложила пресс-служба ГУ МВД по Москве. В целом в столице выявили более 13 тысяч фактов нарушения миграционного законодательства.
«Более десяти тысяч иностранных граждан привлечены за нарушение правил въезда, выезда и пребывания на территории Российской Федерации, около 1,5 тысяч — за нарушение пребывания, более 600 – за нарушения установленного порядка осуществления трудовой деятельности», — говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе операции силовики возбудили 420 уголовных дел за организацию незаконной миграции.
Напомним, Правительство РФ готовит пакет законопроектов по миграционной политике. На грядущий год сократили квоту на временное проживание иностранцев вдвое, теперь будут выдавать лишь 5,5 тысячи разрешений. Также власти будут блокировать сайты, которые оказывают незаконные услуги и выдают аттестаты мигрантам.
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