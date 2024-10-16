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16 октября, 15:06

Мигрантов лишат лазеек к липовым аттестатам по русскому языку и истории

Володин: В Госдуме обсудят блокировки сайтов с незаконными услугами мигрантам

Сегодня в Сети есть множество сайтов, которые специализируются на оказании незаконных услуг в области миграции. «Бизнесмены» помогают оформить документы или получить аттестат о сдаче экзаменов по русскому языку и истории, которые необходимы для пребывания в РФ. Депутаты Государственной Думы обсудят законопроекты, позволяющие блокировать подобные интернет-порталы в досудебном порядке. Об этом заявил журналистам председатель ГД Вячеслав Володин.

«Будет рассмотрен проект о внесудебной блокировке сайтов с предложениями незаконных услуг в сфере миграции и законопроект о полном запрете для посреднических организаций принимать участие в приёме экзаменов у мигрантов», — отметил председатель.

Член Госдумы отметил, что данные меры входят в пакет законопроектов по миграционной политике России. Также предлагается установить исключительное полномочие правительства РФ определять список образовательных организаций, уполномоченных на проведение экзамена, на основании предложений Минобрнауки России по согласованию с МВД РФ и Рособрнадзором.

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А ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк объяснила, что ограничительные меры и высылки не коснутся законопослушных мигрантов, которые не нарушили правила въезда. Все решения касаемо данного вопроса отвечают международным нормам, заверила она.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / rbkomar

Николай Рюмин
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