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16 октября, 14:49

МВД России обещало не высылать законопослушных мигрантов

МВД: Ограничения прав будут применимы к мигрантам, игнорирующим порядок въезда

Высылка и ограничения в правах будут применяться исключительно к тем мигрантам, которые игнорировали порядок въезда и пребывания в России. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своём телеграм-канале, комментируя фейки из Сети, представляющие миграционную политику в негативном свете.

«Предусмотренные законом ограничения прав, в том числе включение в реестр контролируемых лиц и высылка, являются необходимыми правовыми последствиями нарушения норм российского законодательства и применяются исключительно к иностранным гражданам, игнорирующим порядок въезда и пребывания в нашей стране», — объяснила пресс-секретарь МВД.

Волк добавила, что все меры полностью отвечают международным требованиям и не нарушают права законопослушных мигрантов. Для легальных иностранцев налажены механизмы, которые позволяют в цифровом формате получать соответствующие документы, заключила представитель МВД.

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Тем временем в России вдвое сократили квоту на временное проживание иностранцев. По решению Правительства с 2025 года будут выдаваться всего 5,5 тысячи разрешений на пребывание, вместо 10,5 тысячи, как в 2024 году.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jazzmany

Николай Рюмин
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