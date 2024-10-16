МВД России обещало не высылать законопослушных мигрантов

Высылка и ограничения в правах будут применяться исключительно к тем мигрантам, которые игнорировали порядок въезда и пребывания в России. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своём телеграм-канале, комментируя фейки из Сети, представляющие миграционную политику в негативном свете.

«Предусмотренные законом ограничения прав, в том числе включение в реестр контролируемых лиц и высылка, являются необходимыми правовыми последствиями нарушения норм российского законодательства и применяются исключительно к иностранным гражданам, игнорирующим порядок въезда и пребывания в нашей стране», — объяснила пресс-секретарь МВД.

Волк добавила, что все меры полностью отвечают международным требованиям и не нарушают права законопослушных мигрантов. Для легальных иностранцев налажены механизмы, которые позволяют в цифровом формате получать соответствующие документы, заключила представитель МВД.