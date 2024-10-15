Госдума приняла закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном, чтении утвердили законопроект о борьбе с фиктивными браками, которые используют мигранты для легализации своего пребывания в России.

«Законопроект направлен на совершенствование миграционного законодательства в части исключения использования фиктивных браков и фиктивного установления отцовства для незаконного получения иностранными гражданами или лицами без гражданства миграционного статуса на территории РФ», — гласит пояснительная записка.

Теперь получить разрешение на временное проживание сможет иностранец, который состоит в браке с гражданином России, постоянно проживающим в стране, не менее трёх лет, либо имеющий общего ребёнка — гражданина РФ, второй родитель которого также россиянин. При этом факт совместного проживания необходимо будет подтверждать через суд в течение трёх лет.