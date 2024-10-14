Минтруд планирует запретить свободный въезд мигрантам в Россию

Глава Минтруда РФ Антон Котяков в интервью «Ведомостям» заявил, что мигрантов следует привлекать в страну для работы через организованный набор. Бесконтрольный свободный въезд, по его мнению, является неверным подходом.

Котяков считает, что инструмент, такой как патент на работу, нуждается в доработке. В настоящее время Минтруд и МВД работают над моделью организованного набора иностранных работников. Предполагается, что мигранты будут проходить обучение и получать все необходимые разрешения, включая медицинские справки, на своей родине, а в Россию приедут уже с конкретными предложениями о работе, добавил политик.

Министр считает, что работодатели должны нести ответственность за мигрантов, которых они нанимают, и получать гарантированную рабочую силу. В частности, предлагается обязать наёмных работников возвращать затраченные на их труд средства в случае отказа от работы или увольнения.