Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
14 октября, 16:07

Минтруд планирует запретить свободный въезд мигрантам в Россию

Глава Минтруда Котяков призвал реформировать систему привлечения мигрантов

Глава Минтруда РФ Антон Котяков в интервью «Ведомостям» заявил, что мигрантов следует привлекать в страну для работы через организованный набор. Бесконтрольный свободный въезд, по его мнению, является неверным подходом.

Котяков считает, что инструмент, такой как патент на работу, нуждается в доработке. В настоящее время Минтруд и МВД работают над моделью организованного набора иностранных работников. Предполагается, что мигранты будут проходить обучение и получать все необходимые разрешения, включая медицинские справки, на своей родине, а в Россию приедут уже с конкретными предложениями о работе, добавил политик.

Министр считает, что работодатели должны нести ответственность за мигрантов, которых они нанимают, и получать гарантированную рабочую силу. В частности, предлагается обязать наёмных работников возвращать затраченные на их труд средства в случае отказа от работы или увольнения.

Почти 540 мигрантов задержали в хостеле на юго-западе Москвы
Почти 540 мигрантов задержали в хостеле на юго-западе Москвы

Ранее Life.ru сообщал, что 80% опрошенных россиян считают, что в их регионах наблюдается значительный наплыв трудовых мигрантов. Наибольшее недовольство выражают работники из четырех отраслей: транспорта и логистики (92%), автобизнеса (91%), безопасности (89%) и строительства (85%). Лишь 12% респондентов оценили количество трудовых мигрантов в России как приемлемое.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Makeev Petr

Александра Мышляева
  • Новости
  • Минтруд РФ
  • Политика России
  • Общество
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров