Почти 540 мигрантов задержали в хостеле на юго-западе Москвы
Почти 540 иностранных граждан задержаны в хостеле на Новоясеневском проспекте в Москве, сообщил столичный СК. Правоохранители наведались к ним в рамках уголовного дела об организации экстремистского сообщества.
Обыски в хостеле в Москве. Видео © Telegram / Столичный СК
«Следователями столичного СК совместно с оперативными службами при силовой поддержке Росгвардии проводится обыск в указанном хостеле. На объекте установлено 538 иностранных граждан... Следователями изъята финансово-хозяйственная документация общества», — говорится в сообщении.
Иностранцев проверят на нарушение миграционного законодательства и совершение других преступлений. Кроме того, в подразделение Следкома доставили руководство и администрацию хостела.
Ранее в Подмосковье выявили более 160 нелегальных мигрантов. Они незаконно работали на одном и складов региона. Иностранцев выдворят из России.
Telegram / Столичный СК