Почти 540 мигрантов задержали в хостеле на юго-западе Москвы

Почти 540 иностранных граждан задержаны в хостеле на Новоясеневском проспекте в Москве, сообщил столичный СК. Правоохранители наведались к ним в рамках уголовного дела об организации экстремистского сообщества.

Обыски в хостеле в Москве. Видео © Telegram / Столичный СК

«Следователями столичного СК совместно с оперативными службами при силовой поддержке Росгвардии проводится обыск в указанном хостеле. На объекте установлено 538 иностранных граждан... Следователями изъята финансово-хозяйственная документация общества», — говорится в сообщении.

Иностранцев проверят на нарушение миграционного законодательства и совершение других преступлений. Кроме того, в подразделение Следкома доставили руководство и администрацию хостела.