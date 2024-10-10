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10 октября, 08:03

Почти 540 мигрантов задержали в хостеле на юго-западе Москвы

Почти 540 иностранных граждан задержаны в хостеле на Новоясеневском проспекте в Москве, сообщил столичный СК. Правоохранители наведались к ним в рамках уголовного дела об организации экстремистского сообщества.

Обыски в хостеле в Москве. Видео © Telegram / Столичный СК

«Следователями столичного СК совместно с оперативными службами при силовой поддержке Росгвардии проводится обыск в указанном хостеле. На объекте установлено 538 иностранных граждан... Следователями изъята финансово-хозяйственная документация общества», — говорится в сообщении.

Иностранцев проверят на нарушение миграционного законодательства и совершение других преступлений. Кроме того, в подразделение Следкома доставили руководство и администрацию хостела.

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Ранее в Подмосковье выявили более 160 нелегальных мигрантов. Они незаконно работали на одном и складов региона. Иностранцев выдворят из России.

Обложка ©

Telegram / Столичный СК

Матвей Константинов
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