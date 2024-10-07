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7 октября, 13:50

На складе в Подмосковье выявили более 160 нелегальных мигрантов

Из России выдворят более 160 иностранцев, незаконно работавших на складе в МО

Из РФ выдворят свыше 160 мигрантов, которых незаконно трудоустроили на склад в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Из России депортируют более 160 иностранцев, которые незаконно работали на складе в Подмосковье. Видео © Telegram / МВД МЕДИА

Речь идёт о крупном складе в деревне Гривно. Силовики проверили его в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2024».

«В результате проверки соблюдения миграционного законодательства работниками данного предприятия полицейские выявили 161 иностранца, каждый из которых занимался трудовой деятельностью незаконно. Вдобавок, 69 из них, как выяснилось, ещё и нелегально находились на территории Российской Федерации», — указано в публикации ведомства.

Суд изучил предоставленные сотрудниками правоохранительных органов материалы в рамках статей 18.8 и 18.10 КоАП РФ и приговорил всех иностранцев, незаконно пребывающих в России, к выплате штрафа в размере пяти тысячи рублей с последующим выдворением из страны.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, как петербургский СК завёл уголовное дело в связи с появившимся в Интернете роликом, где банда мигрантов избивает молодого человека. Расследование взял на личный контроль руководитель Следкома Александр Бастрыкин. Однако впоследствии выяснилось, что нелегалы тут ни при чём.

Обложка ©

Telegram / МВД МЕДИА

Юрий Лысенко
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