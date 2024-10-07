На складе в Подмосковье выявили более 160 нелегальных мигрантов

Из РФ выдворят свыше 160 мигрантов, которых незаконно трудоустроили на склад в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Из России депортируют более 160 иностранцев, которые незаконно работали на складе в Подмосковье. Видео © Telegram / МВД МЕДИА

Речь идёт о крупном складе в деревне Гривно. Силовики проверили его в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2024».

«В результате проверки соблюдения миграционного законодательства работниками данного предприятия полицейские выявили 161 иностранца, каждый из которых занимался трудовой деятельностью незаконно. Вдобавок, 69 из них, как выяснилось, ещё и нелегально находились на территории Российской Федерации», — указано в публикации ведомства.