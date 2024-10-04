200 тысяч за штамп: В Петербурге накрыли банду «свах», женивших мигрантов на россиянках
МВД: В Петербурге задержали троих мигрантов за схему с фиктивными браками
В Санкт-Петербурге задержали троих выходцев из стран ближнего зарубежья, которые помогали мигрантам получить российское гражданство через фиктивные браки. За печать в паспорте брали порядка 200 тысяч рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Задержание подозреваемых организаторов фиктивных браков для мигрантов. Видео © Telegram / Ирина Волк
Установлено, что задержанные работали по преступной схеме с 2020 года. За четыре года услугами злоумышленников воспользовались минимум семь человек — все они вступили в фиктивные браки с жительницами Северной столицы. Те в обмен за услугу получили от 30 до 100 тысяч рублей.
«За пять лет незаконной деятельности таким способом легализовали своё пребывание в нашей стране несколько десятков человек, в том числе женщины», — написала Волк в телеграм-канале.
В рамках расследования дела по статье «Организация незаконной миграции» помимо троих предполагаемых организаторов преступной схемы также задержаны четыре петербурженки, которые за деньги согласились на фиктивные браки.
А ранее Life.ru сообщал, что в Госдуму внесли законопроект о штрафах за фиктивную регистрацию до 60 миллионов рублей. С инициативой о внесении изменений в закон выступили председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин и лидеры фракций.
Telegram / Ирина Волк