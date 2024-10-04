200 тысяч за штамп: В Петербурге накрыли банду «свах», женивших мигрантов на россиянках

В Санкт-Петербурге задержали троих выходцев из стран ближнего зарубежья, которые помогали мигрантам получить российское гражданство через фиктивные браки. За печать в паспорте брали порядка 200 тысяч рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержание подозреваемых организаторов фиктивных браков для мигрантов. Видео © Telegram / Ирина Волк

Установлено, что задержанные работали по преступной схеме с 2020 года. За четыре года услугами злоумышленников воспользовались минимум семь человек — все они вступили в фиктивные браки с жительницами Северной столицы. Те в обмен за услугу получили от 30 до 100 тысяч рублей.

«За пять лет незаконной деятельности таким способом легализовали своё пребывание в нашей стране несколько десятков человек, в том числе женщины», — написала Волк в телеграм-канале.

В рамках расследования дела по статье «Организация незаконной миграции» помимо троих предполагаемых организаторов преступной схемы также задержаны четыре петербурженки, которые за деньги согласились на фиктивные браки.