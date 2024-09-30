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30 сентября, 08:20

В МВД объяснили принцип работы публичного реестра нелегальных мигрантов

«Ведомости»: Информация в реестре нелегальных мигрантов станет общедоступной

В России сделают открытой информацию о нелегальных мигрантах для всех граждан, реестр появится в следующем году на сайте МВД. При этом публичными будут только сведения о том, есть человек в списке или нет, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные МВД.

По информации газеты, полные фамилия, имя и отчество, дата рождения, пол, серия и номер документа, удостоверяющего личность, будут закрыты. Также нелегальных мигрантов будут отслеживать по геолокации после внесения в реестр. Сотрудники МВД смогут устанавливать их местонахождение.

Кроме того, правоохранительные органы будут иметь право проникать в помещения, где находятся нелегальные мигранты, в том числе в случае сопротивления. Уточняется, что после попадания в реестр люди, которые незаконно находятся на территории РФ, не смогут управлять машинами, пользоваться банковскими услугами, регистрировать собственность, заключать и расторгать браки, а также оформлять детей в детские сады и школы.

В МВД подсчитали количество нелегальных мигрантов в России
В МВД подсчитали количество нелегальных мигрантов в России

А ранее Life.ru писал, что в Госдуме предложили ввести устную часть в экзамен по русскому для мигрантов, которые желают работать в РФ. По словам авторов инициативы, экзамен должен охватывать аспекты социальных норм и правил поведения, которые важны для проживания в многоквартирных домах и взаимодействия с людьми.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Free Wind 2014

Дарья Нарыкова
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