В МВД объяснили принцип работы публичного реестра нелегальных мигрантов

В России сделают открытой информацию о нелегальных мигрантах для всех граждан, реестр появится в следующем году на сайте МВД. При этом публичными будут только сведения о том, есть человек в списке или нет, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные МВД.

По информации газеты, полные фамилия, имя и отчество, дата рождения, пол, серия и номер документа, удостоверяющего личность, будут закрыты. Также нелегальных мигрантов будут отслеживать по геолокации после внесения в реестр. Сотрудники МВД смогут устанавливать их местонахождение.

Кроме того, правоохранительные органы будут иметь право проникать в помещения, где находятся нелегальные мигранты, в том числе в случае сопротивления. Уточняется, что после попадания в реестр люди, которые незаконно находятся на территории РФ, не смогут управлять машинами, пользоваться банковскими услугами, регистрировать собственность, заключать и расторгать браки, а также оформлять детей в детские сады и школы.