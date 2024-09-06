Депутат предложила ввести устную часть в экзамен по русскому для мигрантов

Заместитель руководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева предложила внести изменения в экзамен по русскому языку для мигрантов, желающих работать в России. В своём обращении к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову она обосновала необходимость добавления устной части к текущему письменному тесту. С документом ознакомился ТАСС.

Депутат подчеркнула, что существующий экзамен не включает вопросы, касающиеся ответственности за правонарушения на территории РФ. По её мнению, раздел «Основы законодательства Российской Федерации» нуждается в обновлении, чтобы включать вопросы типа: «Какая уголовная ответственность наступает за распространение наркотиков?» и «Какие правонарушения могут привести к депортации?». Это поможет оценить понимание мигрантами правовых норм и их потенциальную адаптацию в российском обществе.

Кроме того, она считает, что экзамен должен охватывать аспекты социальных норм и правил поведения, которые важны для проживания в многоквартирных домах и взаимодействия с окружающими. Она призвала к рассмотрению этих предложений и, в случае их одобрения, к внедрению соответствующих изменений.