Россиянам рассказали, какие изменения ждут ОГЭ и ЕГЭ в будущем

Результаты основного государственного экзамена (ОГЭ) теперь будут учитываться при поступлении в десятый класс и колледжи, а формат единого государственного экзамена (ЕГЭ) изменится по нескольким дисциплинам. Эти предложения прозвучали на Всероссийском общественном обсуждении изменений в школьные экзамены, которое посетили эксперты Рособрнадзора, учителя, ректоры и депутаты.

«Это не итоговое решение, это будет проект, который мы будем дорабатывать, согласовывать с экспертами и субъектами Российской Федерации», — указал глава Рособрнадзора Анзор Музаев в беседе с РБК.

Музаев дополнил, что до 2030 года планируется сформировать дорожную карту, которая позволит усовершенствовать экзамены в школах. Кроме того, участники мероприятия единогласно проголосовали против отмены сочинения и устного собеседования по русскому языку в девятом классе. При этом обе процедуры пообещали усовершенствовать.

Вместе с тем в ЕГЭ по литературе может появиться устная часть в дополнении к письменным заданиям. По словам экспертов, проверяющие смогут оценивать навыки выразительного чтения или риторики у школьников. Также педагоги предложили проводить ОГЭ и ЕГЭ в компьютерном формате. Эксперты считают, что московские школьники уже проходят итоговую проверку знаний на компьютере. Специалисты предполагают, что ученики смогут решать электронные тесты после 2030 года.

ЕГЭ по математике базового и профильного уровней скоро могут превратить в единый экзамен. Участники встречи предложили объединить два формата, но разделить их на две разные по сложности части. Уточняется, что если выпускнику не нужна математика при поступлении в специализированный вуз, то он может закончить экзамен и покинуть кабинет, набрав необходимое количество баллов в первой части ЕГЭ.

При этом демонстрационные варианты КИМ будут публиковать в Сети, как и прежде. В Рособрнадзоре уточнили, что благодаря демоверсиям школьники могут лучше подготовиться к экзаменам. Что касается внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в проверку заданий, то здесь изменений не предвидится. Эксперты пока опасаются доверять ИИ эти задачи.