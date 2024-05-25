Методист назвал самую частую ошибку школьников при сдаче ОГЭ
Методист Мушта назвал неправильное распределение времени частой ошибкой на ОГЭ
Самой популярной среди школьников ошибкой во время сдачи Основного государственного экзамена является неправильное распределение времени. К работе следует приступать лишь с чётким планом, в этом случае проблем с нехваткой драгоценных минут легко избежать, рассказал методист Артём Мушта.
Эксперт напомнил, что часто ученики тратят на решение одного задания слишком много времени, забывая про остальное. А нередко правильные ответы оказываются лишь на черновике, тогда как про заполнение чистовика девятиклашки вспоминают в самый последний момент.
"Чтобы этого не случилось, перед выполнением заданий ученику нужно продумать, что он будет выполнять сначала, а что оставит на потом. Этот навык вырабатывается у школьника, когда он пишет пробные экзамены", — рассказал собеседник "Газеты.ru".
Торопиться на ОГЭ тоже ни к чему, особенно при чтении заданий или заполнении бланков, считает Мушта. Упущенное условие или случайная запятая снизят итоговый балл, который в дальнейшем может повлиять на оценку в аттестате.
Перед сдачей экзаменов немаловажно также нормализовать рацион, насытив его фруктами, кисломолочными продуктами и шоколадом. Сладкое улучшит настроение и поможет заглушить неминуемый стресс. Если же увлечься успокоительными, велик риск оказаться на больничной койке.