Методист назвал самую частую ошибку школьников при сдаче ОГЭ

Самой популярной среди школьников ошибкой во время сдачи Основного государственного экзамена является неправильное распределение времени. К работе следует приступать лишь с чётким планом, в этом случае проблем с нехваткой драгоценных минут легко избежать, рассказал методист Артём Мушта.

Эксперт напомнил, что часто ученики тратят на решение одного задания слишком много времени, забывая про остальное. А нередко правильные ответы оказываются лишь на черновике, тогда как про заполнение чистовика девятиклашки вспоминают в самый последний момент.

"Чтобы этого не случилось, перед выполнением заданий ученику нужно продумать, что он будет выполнять сначала, а что оставит на потом. Этот навык вырабатывается у школьника, когда он пишет пробные экзамены", — рассказал собеседник "Газеты.ru".