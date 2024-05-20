Врач назвал выпускникам недопустимую ошибку в период сдачи ЕГЭ
Врач Асанов: Школьники в период сдачи ЕГЭ должны отказаться от любых диет
Выпускники должны отказываться от любых диет в период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом рассказал врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Тимур Асанов.
Медик сообщил, что во время подготовки к экзаменам диеты допустимы, только если для них есть медицинские показания. По его словам, рацион учащегося должен быть питательным и разнообразным, а также включать богатые витаминами и микроэлементами продукты: фрукты, кисломолочные продукты и чёрный шоколад.
Чипсы, газированные напитки и фастфуд врач посоветовал исключить из рациона, так как они могут вызвать тяжесть в животе, дискомфорт и тошноту. А на завтрак специалист посоветовал употреблять медленные углеводы, которыми богаты каши и цельнозерновой хлеб, содержащийся в яйцах, твороге и сыре легко усваиваемый белок, а также продукты, в которых есть жиры с насыщенными и ненасыщенными кислотами.
"Перед экзаменом стоит избегать продуктов с высоким содержанием сахара: конфет, печенья. Они обеспечат кратковременный приток энергии с последующим упадком сил", — приводит слова Асанова РИА "Новости".
В качестве перекуса подойдут бутерброды с сыром, орехи и хлебцы. Помимо того, терапевт напомнил, что важно пить достаточное количество жидкости.
Ранее Life.ru писал, что при соответствующей подготовке любой ученик способен сдать ЕГЭ на 100 баллов. Для этого прежде всего требуется освоить теоретическую базу — школьную программу.
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