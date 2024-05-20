Врач назвал выпускникам недопустимую ошибку в период сдачи ЕГЭ

Выпускники должны отказываться от любых диет в период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом рассказал врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Тимур Асанов.

Медик сообщил, что во время подготовки к экзаменам диеты допустимы, только если для них есть медицинские показания. По его словам, рацион учащегося должен быть питательным и разнообразным, а также включать богатые витаминами и микроэлементами продукты: фрукты, кисломолочные продукты и чёрный шоколад.

Чипсы, газированные напитки и фастфуд врач посоветовал исключить из рациона, так как они могут вызвать тяжесть в животе, дискомфорт и тошноту. А на завтрак специалист посоветовал употреблять медленные углеводы, которыми богаты каши и цельнозерновой хлеб, содержащийся в яйцах, твороге и сыре легко усваиваемый белок, а также продукты, в которых есть жиры с насыщенными и ненасыщенными кислотами.

"Перед экзаменом стоит избегать продуктов с высоким содержанием сахара: конфет, печенья. Они обеспечат кратковременный приток энергии с последующим упадком сил", — приводит слова Асанова РИА "Новости".

В качестве перекуса подойдут бутерброды с сыром, орехи и хлебцы. Помимо того, терапевт напомнил, что важно пить достаточное количество жидкости.