Способен каждый: Методист назвал условия для сдачи ЕГЭ на 100 баллов

При соответствующей подготовке любой ученик способен сдать ЕГЭ на 100 баллов. Для этого прежде всего требуется освоить теоретическую базу — школьную программу. О нюансах подготовки к выпускным экзаменам написала "Газета.ru".

"...Помимо знаний важно и умение работать с форматом экзамена, которое приходит с опытом решения пробных вариантов и написания пробных экзаменов. Умение работать с форматом экзамена подразумевает умение правильно прочитать и понять задание, а также дать ответ в нужной формулировке", — объяснил руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артём Мушта.

Важно и правильное заполнение бланка: аккуратно, разборчивым почерком, в нужных графах, чтобы потом его без проблем можно было сканировать. Кроме того, ученику следует идти на экзамен, чётко осознавая свои возможности и конечную цель. Во время подготовки нужно выяснить свои слабые места и проработать их, при этом не забывая уделять внимание более простым заданиям, иначе на экзамене можно потонуть именно в них.

"Не стоит забывать и про психологический настрой во время экзамена. Многое зависит от него и от общего самочувствия ученика. Бывает, что такие мелочи, как скрипучий стул, шум за окном или что-либо ещё, становятся отвлекающими факторами", — объяснил Мушта, добавив, что нужно тренировать способность к концентрации.