В Рувики появился раздел с материалами для подготовки школьников к ЕГЭ и ОГЭ

Энциклопедия Рувики — российский аналог Википедии — обновилась до новой версии и представила портал для школьников, который поможет им подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ. Об этом сообщили в пресс-службе новой интернет-энциклопедии.

В частности, ученики могут найти здесь 746 статей для подготовки к ЕГЭ и 705 статей для подготовки к ОГЭ. Все материалы были рецензированы Российской академией наук (РАН) и содержат структурную и достоверную информацию по каждой из дисциплин, пояснили в пресс-службе энциклопедии.

"Нам очень хотелось помочь школьникам и их родителям в решении сложной и волнительной задачи подготовки к экзаменам. Каждый из нас помнит, как много сил занимает поиск и проверка материалов по нужным темам. Мы собрали в одном месте полезные, проверенные Российской академией наук статьи по каждой дисциплине и надеемся, что это поможет всем школьникам пройти выпускные испытания с отличными результатами", — указал гендиректор Рувики Владимир Медейко.

Вместе с тем специалисты улучшили интерфейс портала. С 1 апреля там можно настроить режим чтения, выбрать светлую или тёмную темы, размер шрифта, а также ширину сайта. Многие статьи доступны в аудиоформате. Кроме того, на портал внедрили систему рекомендаций на основе уже прочитанных материалов. В течение апреля расширят функционал для экспертов — авторы смогут рецензировать публикации под своим именем.

"Представленные изменения — первый шаг к инновационному технологичному продукту, каким мы видим РУВИКИ. До конца года мы планируем представить серию новых инструментов в РУВИКИ, которые качественно изменят восприятие современной энциклопедии для пользователей", — пояснил Медейко.

Кроме того, к уже открытым 11 разделам на языках народов РФ также добавились бурятский, вепский, ингушский, калмыцкий, коми, коми-пермяцкий, ливвиковский и хакасский языки.

Рувики является новой открытой интернет-энциклопедией, отечественным аналогом Википедии. Площадка объединяет экспертов и обычных пользователей: любой может стать автором портала, но лишь профессионалы выступают гарантами верификации материалов.