Пространство интернет-энциклопедии Рувики открыли на выставке "Россия"

Стенд российской интернет-энциклопедии Рувики открылся на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве. Пространство имеет форму прямоугольника с интерактивными экранами, динамичной подсветкой и объёмными фигурами.

Павильон интернет-энциклопедии Рувики открылся на выставке "Россия". Видео © Telegram / "Россия. Поехали!"

"Интерактивный куб с зеркальными поверхностями символизирует бесконечность знаний и бескрайность информации. Любой гость может пройти викторину: мы подготовили блок вопросов как для взрослых, так и для детей. И получить призы от новой интернет-энциклопедии", — отметила заместитель гендиректора Рувики Елена Литовченко.

Как напомнила представитель Рувики, отечественная интернет-энциклопедия заработала с июня 2023 года. Несмотря на то что проект основан на идеях Википедии, развиваться же он будет иначе как организационно, так и технологически. Литовченко поделилась важной для всех старшеклассников информацией. Теперь запущен портал, посвящённый ОГЭ и ЕГЭ. На одной площадке собраны качественные материалы, проверенные Российской академией наук, которые помогут подготовиться учащимся к предстоящим экзаменам.