Президентская библиотека и Рувики договорились о долгосрочном сотрудничестве

Президентская библиотека и интернет-энциклопедия Рувики договорились о долгосрочном сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба библиотеки.

"Для нас большая честь сотрудничать с Президентской библиотекой. Благодаря нашему партнёрству читатели Рувики смогут получить доступ к уникальным документам и расширить свои знания из профессиональных и безупречных по качеству источников информации", — приводит пресс-служба слова директора Рувики Владимира Медейко.

В рамках сотрудничества Президентская библиотека предоставит интернет-энциклопедии доступ к копиям документов из своего фонда. Сюда, в частности, относятся как книжные, так и периодические издания, а также фотографии, научно-просветительские фильмы и многое другое. Всего в онлайн-фонде библиотеки содержится более миллиона единиц хранения. Среди уникальных изданий — Лаврентьевская летопись, Остромирово Евангелие и Азбука гражданская с нравоучениями.

Глава Комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн отметил, что благодаря сотрудничеству у пользователей появится возможность ознакомиться с уникальными документами, связанными с историей России. По его словам, данный проект направлен на противодействие её фальсификации.

"Благодаря сотрудничеству с Президентской библиотекой полезной и правдивой информации стало больше. Достоверность материалов на площадке подкрепляется реальными документами. И это очень выгодно выделяет энциклопедию на фоне, к примеру, зарубежного ресурса Википедии, которая славится своей предвзятой модерацией и огромным количеством фейковой информации. Рувики же публикует материалы после тщательной проверки экспертов", — отметил парламентарий.