"Рувики" объявила конкурс для авторов с призами до 450 тысяч

В интернет-энциклопедии "Рувики" появилась возможность свободного редактирования, позволяющая каждому вносить правки в готовые материалы и создавать собственные. А ещё площадка запускает интеллектуальный конкурс для авторов с заманчивыми предложениями.

"С сегодняшнего дня мы приглашаем всех становиться не только читателями новой энциклопедии, но и её авторами. Развитие сообщества вокруг площадки — одна из наших важнейших задач. Именно поэтому мы рады объявить о запуске первого авторского конкурса "Рувики", который продлится три месяца", — рассказал генеральный директор интернет-энциклопедии "Рувики" Владимир Медейко.

Для конкурса выберут самые разные темы: от фактов из жизни Хичкока до истории гольфа и философии. Все участники смогут подготовить до 15 статей, а авторы материалов, попавших в топ-500, получат призовые вплоть до 450 тысяч рублей. Призы будут трёх уровней: 1-й — 30 тысяч рублей, 2-й — 20 тысяч, 3-й — 10 тысяч. В конкурсе можно поучаствовать до 21 ноября 2023 года. Статьи участников могут публиковаться на площадке с указанием авторства.