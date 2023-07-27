"Рувики" представила арт-объект "Умнохранилище" на фестивале "Архстояние"

Открытая интернет-энциклопедия "Рувики" вместе с архитекторами фестиваля "Архстояние" представила новый арт-объект — "Умнохранилище", который станет частью фестиваля в 2023 году. Он расположен на территории парка Никола-Ленивец и станет частью фестиваля в 2023 году, а затем останется на территории парка до конца года.

Арт-объект "Умнохранилище". Фото © Предоставлено Лайфу

"Мы очень благодарны организаторам фестиваля и авторам "Умнохранилища" за возможность с ювелирной точностью отразить суть нашего проекта. Для нас большая честь начать диалог с нашей аудиторией на "Архстоянии". "Рувики" объединяет людей в стремлении сохранять и преумножать знания, сочетая традиции и инновационность. "Умнохранилище" — это художественное воплощение энциклопедии, где каждый может стать автором нового массива знаний. Арт-объект подчёркивает преемственность ко всему созданному человечеством, но задает тон будущему", — заявила гендиректор Интернет-энциклопедии "Рувики" Владимир Медейко.

Авторами объекта выступили известные архитекторы Михаил Скворцов, Олег Поддубный, Олег Жуков и Алексей Клинских. "Умнохранилище" — это цельный структурированный объём, наполненный историческим редким по форме и содержанию контентом. Внутри пространство по конфигурации напоминает образ традиционной избы-читальни со скатной крышей. Структура реализуется в виде кубического объёма, наполненного сетчатой пространственной сеткой, внутри которой разместились глиняные таблички с символами, как древнейший способ хранения информации. На них размещены словесные ребусы и эмодзи, а также новые и забытые слова из словаря Владимира Даля.