"Законные основания есть": В Госдуме допустили блокировку Википедии
Депутат Горелкин: Википедию могут заблокировать в России из-за закона о VPN
Онлайн-энциклопедию Википедию могут заблокировать в России по новому закону, который запрещает популяризацию VPN-сервисов. Об этом сообщил зампред Комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. По его словам, в Википедии есть статья-инструкция, в которой не просто описываются способы обхода блокировки VPN-сервисов, но и настоятельно рекомендуется пользователям применять их.
"Законные основания для блокировки Википедии есть, осталось сделать так, чтобы это не вызвало резкого дискомфорта у пользователей", — написал Горелкин в телеграм-канале.
В качестве альтернативы Википедии российским пользователям, по словам депутата, будет предложено перейти на отечественные сервисы. Среди них Рувики, Руниверсалис и портал БРЭ.
Ранее в Минцифры отметили, что не все VPN-сервисы будут блокироваться в России в соответствии с приказом, вступившим в силу 1 марта 2024 года. Избежать ограничений смогут программы, которые эксперты сочтут безопасными для функционирования Интернета в стране.
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