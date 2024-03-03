"Законные основания есть": В Госдуме допустили блокировку Википедии

Онлайн-энциклопедию Википедию могут заблокировать в России по новому закону, который запрещает популяризацию VPN-сервисов. Об этом сообщил зампред Комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. По его словам, в Википедии есть статья-инструкция, в которой не просто описываются способы обхода блокировки VPN-сервисов, но и настоятельно рекомендуется пользователям применять их.

"Законные основания для блокировки Википедии есть, осталось сделать так, чтобы это не вызвало резкого дискомфорта у пользователей", — написал Горелкин в телеграм-канале.

В качестве альтернативы Википедии российским пользователям, по словам депутата, будет предложено перейти на отечественные сервисы. Среди них Рувики, Руниверсалис и портал БРЭ.