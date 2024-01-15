Российский аналог "Википедии" вышел из бета-тестирования
ТАСС: Аналог "Википедии" в РФ — энциклопедия "Рувики" вышла из бета-тестирования
Российский аналог "Википедии" энциклопедия "Рувики" вышла из бета-тестирования. Об этом заявили в пресс-службе сервиса в понедельник, 15 января.
"15 января площадка вышла из бета-тестирования, плашка об этом снята", — отметили там в беседе с ТАСС.
Ранее на сайте "Рувики" была надпись: "Сейчас "Рувики" в бета-версии. Пожалуйста, напишите нам, если заметите ошибки". Сейчас же эта плашка исчезла.
О том, что российский аналог "Википедии" заработает в полной версии с 15 января, СМИ сообщали 10-го числа. Портал "Рувики" был запущен в июне 2023 года. Интерфейс сайта уже переведён на 20 языков народов России, в 2024 году планируется открыть ещё минимум десять языковых разделов.