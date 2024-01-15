Российский аналог "Википедии" вышел из бета-тестирования

Российский аналог "Википедии" энциклопедия "Рувики" вышла из бета-тестирования. Об этом заявили в пресс-службе сервиса в понедельник, 15 января.

"15 января площадка вышла из бета-тестирования, плашка об этом снята", — отметили там в беседе с ТАСС.

Ранее на сайте "Рувики" была надпись: "Сейчас "Рувики" в бета-версии. Пожалуйста, напишите нам, если заметите ошибки". Сейчас же эта плашка исчезла.