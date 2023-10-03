В ОП РФ рассказали о плюсах сотрудничества Президентской библиотеки и Рувики
Член ОП Данюк поддержал подписание соглашения Президентской библиотеки и Рувики
Благодаря сотрудничеству Президентской библиотеки и Рувики российские пользователи смогут ознакомиться с уникальными документами, связанными с историей страны. Об этом в беседе с Лайфом заявил член Общественной палаты РФ, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк.
"Когда подобного рода инициативы, связанные с сохранением исторической памяти и противодействию фальсификации истории — конечно, это здорово. Лично я конкретно поддерживаю. На Рувики уделяют серьёзное внимание достоверности информации, такой политический проект, который старается доносить объективную картину мира и действительно много правдивой и актуальной информации в этой онлайн энциклопедии", — отметил он.
Данюк добавил, что благодаря сотрудничеству с Президентской библиотекой правдивой информации станет намного больше. Он подчеркнул, что достоверность материалов на Рувики подкрепляется официальными документами и фактами.
"Это, конечно, выделяет этот ресурс на фоне той же "Википедии", которая славится своей сомнительной модерацией и огромным количеством фейков. В данном случае (в Рувики. — Прим. Лайфа) здесь публикуются материал уже после проверки настоящих экспертов. И в принципе здорово, что благодаря Президентской библиотеке появится больше уникальных источников", — заключил член ОП РФ.
Лайф напоминает, что соглашение о сотрудничестве было подписано 3 октября. В его рамках Президентская библиотека предоставит интернет-энциклопедии доступ к копиям документов из своего фонда. Как писал Лайф, в мае в России тайно создали аналог Википедии под названием "Рувики". Один из отцов нового сервиса — директор "Викимедиа.Ru" Владимир Медейко. 27 июня "Рувики" стала доступна для читателей.
ТАСС / Сергей Коньков