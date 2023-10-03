В ОП РФ рассказали о плюсах сотрудничества Президентской библиотеки и Рувики

Благодаря сотрудничеству Президентской библиотеки и Рувики российские пользователи смогут ознакомиться с уникальными документами, связанными с историей страны. Об этом в беседе с Лайфом заявил член Общественной палаты РФ, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк.

"Когда подобного рода инициативы, связанные с сохранением исторической памяти и противодействию фальсификации истории — конечно, это здорово. Лично я конкретно поддерживаю. На Рувики уделяют серьёзное внимание достоверности информации, такой политический проект, который старается доносить объективную картину мира и действительно много правдивой и актуальной информации в этой онлайн энциклопедии", — отметил он.

Данюк добавил, что благодаря сотрудничеству с Президентской библиотекой правдивой информации станет намного больше. Он подчеркнул, что достоверность материалов на Рувики подкрепляется официальными документами и фактами.