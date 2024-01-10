Регион

Уведомления отключены

10 января, 02:33

Названа дата запуска полной версии российского аналога "Википедии"

"Известия": С 15 января в полной версии заработает российский аналог "Википедии"

В скором времени в Интернете запустят полномасштабную версию российского аналога "Википедии" — "Рувики". Об этом со ссылкой на пресс-службу отечественной интернет-энциклопедии передаёт газета "Известия".

Представители организации рассказали журналистам, что в полной версии их детища будут представлены некоторые технологические изменения. С 15 января этого года пользователям будет доступен аудиопересказ полной и краткой версии статьи, а также обновлённый личный кабинет, видео и подкасты. В то же время функционал сайта позволяет персонализировать контент под определённого человека и предоставлять тематические подборки.

Помимо того, в пресс-службе рассказали, какие статьи бета-версии сайта, запущенного 26 июня 2023 года, были самыми читаемыми за всё это время. В прошлом году посетители "Рувики" больше всего хотели узнать об обострении палестино-израильского конфликта, специальной военной операции, умерших в 2023 году знаменитостях и самых кассовых фильмах России.

Стоит отметить, что интерфейс этого портала был переведён на 20 языков народов России, а в 2024 году планируется открыть ещё минимум десять языковых разделов. Общий объём материалов на русском языке в энциклопедии составляет 1 940 683 статьи.

Отечественный аналог Википедии "Рувики" стал доступен для читателей
Отечественный аналог Википедии "Рувики" стал доступен для читателей

Ранее Лайф писал, что редакторы статей для Wikipedia отказались от политики нейтральности, на которой база знаний была построена изначально. Как заявил один из основателей интернет-энциклопедии Ларри Сэнгер, это произошло из-за вмешательства американских спецслужб, первые признаки которого наблюдались в 2008 году.

Обложка ©

Pixabay

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Сервисы и приложения
  • Наука и Технологии
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров