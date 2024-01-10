Названа дата запуска полной версии российского аналога "Википедии"

В скором времени в Интернете запустят полномасштабную версию российского аналога "Википедии" — "Рувики". Об этом со ссылкой на пресс-службу отечественной интернет-энциклопедии передаёт газета "Известия".

Представители организации рассказали журналистам, что в полной версии их детища будут представлены некоторые технологические изменения. С 15 января этого года пользователям будет доступен аудиопересказ полной и краткой версии статьи, а также обновлённый личный кабинет, видео и подкасты. В то же время функционал сайта позволяет персонализировать контент под определённого человека и предоставлять тематические подборки.

Помимо того, в пресс-службе рассказали, какие статьи бета-версии сайта, запущенного 26 июня 2023 года, были самыми читаемыми за всё это время. В прошлом году посетители "Рувики" больше всего хотели узнать об обострении палестино-израильского конфликта, специальной военной операции, умерших в 2023 году знаменитостях и самых кассовых фильмах России.

Стоит отметить, что интерфейс этого портала был переведён на 20 языков народов России, а в 2024 году планируется открыть ещё минимум десять языковых разделов. Общий объём материалов на русском языке в энциклопедии составляет 1 940 683 статьи.