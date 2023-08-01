Сооснователь "Википедии" признался, что пропаганда США влияет на содержание энциклопедии
Сооснователь Wikipedia Сэнгер признался во влиянии пропаганды США
Редакторы статей для Wikipedia отказались от политики нейтральности, на которой база знаний была построена изначально. Об этом заявил один из основателей интернет-энциклопедии Ларри Сэнгер в эфире передачи System Update на видеохостинге Rumble.
По его словам, первые изменения и признаки вмешательства американских спецслужб наблюдались в 2008 году, после чего подобная активность лишь продолжала расти. При этом после 2015-го ресурс попал в поле зрения властей США как эффективный материал продвижения их повестки.
А недавно в Wikipedia по всему миру произошёл глобальный сбой. Пользователи онлайн-энциклопедии столкнулись с неизвестной проблемой 23 июля, причём больше всего жалоб поступило от жителей Великобритании. 97% сообщали о трудностях с доступом к ресурсу.
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