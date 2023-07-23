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23 июля, 03:01

В Wikipedia по всему миру произошёл глобальный сбой

Пользователи Wikipedia из ряда стран сообщили о масштабном сбое в работе сайта

Пользователи онлайн-энциклопедии Wikipedia из многих стран столкнулись со сбоями в работе сайта. Об этом говорит статистика сервиса Downdetector.

Жалобы начали фиксироваться около 3:00 мск. Больше всего сообщений от пользователей поступило из Великобритании. Проблемы наблюдались также в Германии, России, США, Финляндии, Швеции, Нидерландах, Польше, Франции и других странах. Из наблюдавших неполадки пользователей 97% столкнулись с трудностями с доступом к ресурсу, а 3% отметили сбои в его работе.

В России появился аналог сервиса Downdetector

В России появился аналог сервиса Downdetector

Ранее масштабный сбой произошёл у мессенджера WhatsApp. С проблемами столкнулись пользователи и iOs, и Android.

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Unsplash

Лариса Сафронова
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