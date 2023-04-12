В России появился аналог сервиса Downdetector

В России заработал отечественный аналог отслеживающего сбои интернет-ресурсов сервиса Downdetector. Он называется "Мониторинг сбоев" и уже доступен на новом сайте Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ).

Иностранный сервис Downdetector перестал анализировать российские интернет-ресурсы после начала СВО. "Мониторинг сбоев" отслеживает состояние ресурсов на основе сообщений пользователей, которые могут пожаловаться на проблему в работе приложения онлайн-банка, интернет-сервиса или оператора связи.

При возникновении жалобы специалисты ЦМУ ССОП будут проверять проблему и выяснять, с чем она связана, в том числе при помощи информационных систем Центра. Как уточняется, на портале размещена тепловая карта сбоев, которая формируется на основе сообщений граждан. Она помогает следить за работоспособностью популярных сервисов в разных регионах страны. Всплески на графике сигнализируют о массовых сбоях, при этом на карте отмечаются города, в которых возникли проблемы.