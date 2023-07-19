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19 июля, 20:44
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В работе WhatsApp произошёл масштабный сбой

В работе мессенджера WhatsApp произошёл глобальный сбой

В работе популярного мессенджера WhatsApp произошёл глобальный сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает проблемы с доступом к ресурсам по всему миру.

Данные сервиса Downdetector, свидетельствующие о сбое в WhatsApp. Фото © Скриншот официального сайта Downdetector

Данные сервиса Downdetector, свидетельствующие о сбое в WhatsApp. Фото © Скриншот официального сайта Downdetector

В России при входе в приложение подключение не происходит. Сообщения также не отправляются. С проблемами столкнулись пользователи и Apple, и Android.

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Ранее мобильный оператор назвал тройку самых популярных мессенджеров у жителей Москвы. В топ вошли Telegram, WhatsApp и Viber, при этом первый продолжает наращивать своё лидерство. Из интересных тенденций — москвичи всё чаще выбирают мессенджеры именно для звонков.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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