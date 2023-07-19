В работе WhatsApp произошёл масштабный сбой

В работе популярного мессенджера WhatsApp произошёл глобальный сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает проблемы с доступом к ресурсам по всему миру.

Данные сервиса Downdetector, свидетельствующие о сбое в WhatsApp. Фото © Скриншот официального сайта Downdetector

В России при входе в приложение подключение не происходит. Сообщения также не отправляются. С проблемами столкнулись пользователи и Apple, и Android.