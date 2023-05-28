Страх перед ОГЭ довёл московского школьника до больничной койки

По данным телеграм-канала, мать перед экзаменами сводила сына к неврологу, так как он сильно нервничал. Врач прописал ему успокоительный препарат, но сказал принимать строго по две таблетки в день. В день происшествия школьник, как обычно, готовился к экзаменам и лёг спать. Однако около полуночи мать зашла к нему в комнату и заметила, что ребёнку плохо. Парень признался, что выпил шесть таблеток, чтобы не нервничать.