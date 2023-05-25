Девятиклассник решил успокоиться перед ОГЭ психотропными препаратами, но сделал хуже
В Подмосковье подросток отравился психотропными препаратами перед экзаменом
В подмосковном селе Молоково Ленинского района 15-летний школьник попал в больницу перед сдачей ОГЭ. Как это произошло, рассказал телеграм-канал SHOT.
Девятиклассник так сильно разнервничался из-за предстоящего экзамена, что решил обратиться к медицине. Парень взял из семейной аптечки какие-то таблетки и выпил сразу несколько штук. После этого школьнику стало плохо, и родители вызвали скорую. В результате у него диагностировали отравление психотропными препаратами. Теперь полицейские выясняют, откуда такие таблетки у родителей и почему их позволили выпить подростку.
Ранее сообщалось, что в Москве три маленьких ребёнка отравились таблетками у бабушки в гостях. Малыши попробовали лекарство, предназначенное для снятия мышечных спазмов.
ТАСС / NEWS.ru / Сергей Булкин