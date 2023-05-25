Девятиклассник решил успокоиться перед ОГЭ психотропными препаратами, но сделал хуже

Девятиклассник так сильно разнервничался из-за предстоящего экзамена, что решил обратиться к медицине. Парень взял из семейной аптечки какие-то таблетки и выпил сразу несколько штук. После этого школьнику стало плохо, и родители вызвали скорую. В результате у него диагностировали отравление психотропными препаратами. Теперь полицейские выясняют, откуда такие таблетки у родителей и почему их позволили выпить подростку.