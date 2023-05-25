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25 мая, 09:03

Девятиклассник решил успокоиться перед ОГЭ психотропными препаратами, но сделал хуже

В Подмосковье подросток отравился психотропными препаратами перед экзаменом

В подмосковном селе Молоково Ленинского района 15-летний школьник попал в больницу перед сдачей ОГЭ. Как это произошло, рассказал телеграм-канал SHOT.

Девятиклассник так сильно разнервничался из-за предстоящего экзамена, что решил обратиться к медицине. Парень взял из семейной аптечки какие-то таблетки и выпил сразу несколько штук. После этого школьнику стало плохо, и родители вызвали скорую. В результате у него диагностировали отравление психотропными препаратами. Теперь полицейские выясняют, откуда такие таблетки у родителей и почему их позволили выпить подростку.

В Одессе умерли четырёхлетние двойняшки, они могли отравиться овощами с рынка

В Одессе умерли четырёхлетние двойняшки, они могли отравиться овощами с рынка

Ранее сообщалось, что в Москве три маленьких ребёнка отравились таблетками у бабушки в гостях. Малыши попробовали лекарство, предназначенное для снятия мышечных спазмов.

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ТАСС / NEWS.ru / Сергей Булкин

Светлана Оперук
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