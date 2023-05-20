В Москве три маленьких ребёнка отравились таблетками у бабушки в гостях

В Москве трое маленьких детей были госпитализированы после того, как наелись таблеток, находясь в гостях у бабушки. Об инциденте сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По информации ведомства, когда пожилая женщина отлучилась в другую комнату, дети зашли в кухню и обнаружили там таблетки, лежавшие на холодильнике. Малыши решили попробовать лекарство, предназначенное для снятия мышечных спазмов. После этого один из них принёс бабушке пустую упаковку препарата.

Женщина сразу же вызвала скорую помощь. Дети с диагнозом "отравление" были доставлены в больницу. Малыши находятся в больнице под наблюдением врачей. По данному факту организована проверка, сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. О ходе проверки по факту отравления детей будет доложено главе СК РФ Александру Бастрыкину.