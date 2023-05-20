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20 мая, 15:04

В Москве три маленьких ребёнка отравились таблетками у бабушки в гостях

Бастрыкину доложат о проверке по факту отравления трёх маленьких детей в Москве

В Москве трое маленьких детей были госпитализированы после того, как наелись таблеток, находясь в гостях у бабушки. Об инциденте сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По информации ведомства, когда пожилая женщина отлучилась в другую комнату, дети зашли в кухню и обнаружили там таблетки, лежавшие на холодильнике. Малыши решили попробовать лекарство, предназначенное для снятия мышечных спазмов. После этого один из них принёс бабушке пустую упаковку препарата.

В Петербурге трёхлетняя девочка отравилась найденной в песочнице таблеткой

В Петербурге трёхлетняя девочка отравилась найденной в песочнице таблеткой

Женщина сразу же вызвала скорую помощь. Дети с диагнозом "отравление" были доставлены в больницу. Малыши находятся в больнице под наблюдением врачей. По данному факту организована проверка, сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. О ходе проверки по факту отравления детей будет доложено главе СК РФ Александру Бастрыкину.

Ранее Лайф писал, что на севере Петербурга 23-летний молодой человек упал в обморок из-за чрезмерного приёма таблеток для потенции. Инцидент произошёл вечером 18 мая на Комендантском проспекте.

В ХМАО двухлетний малыш отравился жидкостью для вейпа

В ХМАО двухлетний малыш отравился жидкостью для вейпа

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Иван Косицын
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