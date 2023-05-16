В Одессе умерли четырёхлетние двойняшки, они могли отравиться овощами с рынка

Двойняшки из семьи переселенцев из Херсона умерли в Одессе от отравления неизвестным веществом. Предположительно, оно содержалось в купленных на местном рынке овощах, пишет издание "Страна.ua".

За день до трагедии мать детей закупилась на рынке Привоз и вечером накормила детей. Через некоторое время у них разболелись животы и началась рвота. Утром следующего дня к ним пришёл платный педиатр, осмотрела двойняшек и вколола им противорвотный препарат. К ночи состояние детей ухудшилось и женщина вызвала бригаду скорой помощи. Четырёхлетний мальчик умер до приезда врачей, его сестра скончалась в больнице спустя семь часов.

По факту гибели детей возбуждено уголовное дело по статье "Ненадлежащее исполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного отношения, что повлекло тяжкие последствия для несовершеннолетнего".