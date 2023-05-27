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27 мая, 10:03

Школьница пыталась вылечить саму себя, но угодила в больницу с передозировкой

В Москве школьница попала в больницу с передозировкой противовирусного препарата

В Новой Москве семиклассница решила попробовать противовирусные таблетки, перебрала с дозой и попала в больницу. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл в посёлке Первомайское. 13-летняя девочка почувствовала лёгкое недомогание и решила заняться самолечением. Нашла в аптечке препарат для лечения гриппа и проглотила сразу семь таблеток. Родители работали в ночную смену, скорую пришлось вызывать старшей сестре.

В Москве три маленьких ребёнка отравились таблетками у бабушки в гостях

В Москве три маленьких ребёнка отравились таблетками у бабушки в гостях

Школьницу госпитализировали с отравлением лекарственным препаратом, с её родными сейчас общаются полицейские.

Ранее в Подмосковье подросток отравился психотропными препаратами перед экзаменом. Девятиклассник хотел справиться с волнением из-за ОГЭ с помощью таблеток.

Обложка ©

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Никита Никонов
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