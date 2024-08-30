Пока дороговато: В будущем на ГИА могут начать глушить мобильную связь
Рособрнадзор поддерживает применение блокираторов связи на школьных экзаменах
Рособрнадзор поддерживает идею об использовании блокираторов мобильной связи в ходе Государственной итоговой аттестации (ГИА), заявил замруководителя ведомства Игорь Круглинский. По его словам, участники Всероссийского общественного обсуждения вопросов совершенствования ГИА поддержали эту идею, однако, признал чиновник, на данный момент её невозможно воплотить в жизнь.
«Это дополнительные расходы на региональные бюджеты. Сейчас это сделать довольно сложно», — пояснил он.
Напомним, в этом году российские выпускники уже закончили сдавать все школьные экзамены. Из них 122 решили пойти на пересдачу и добились своего — они получили заветные сто баллов. Ранее ребята были в категории высокобалльников.
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