Пока дороговато: В будущем на ГИА могут начать глушить мобильную связь

Рособрнадзор поддерживает идею об использовании блокираторов мобильной связи в ходе Государственной итоговой аттестации (ГИА), заявил замруководителя ведомства Игорь Круглинский. По его словам, участники Всероссийского общественного обсуждения вопросов совершенствования ГИА поддержали эту идею, однако, признал чиновник, на данный момент её невозможно воплотить в жизнь.

«Это дополнительные расходы на региональные бюджеты. Сейчас это сделать довольно сложно», — пояснил он.