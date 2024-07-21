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21 июля, 06:23

В России 122 выпускника стали стобалльниками после пересдачи ЕГЭ

122 российских выпускника, решивших пересдать один из предметов Единого государственного экзамена, смогли в итоге набрать 100 баллов. При этом из них 54 человека изначально были высокобалльниками. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"54 высокобалльника из категории 8199 баллов пересдали на 100 баллов, из них наибольшее количество таких участников ЕГЭ по информатике — 20, русскому и профильной математике — по 8", — говорится в сообщении.

Назван главный аргумент в пользу проведения ЕГЭ
Назван главный аргумент в пользу проведения ЕГЭ

В ведомстве также уточнили, что всего возможностью пересдать один из предметов воспользовались 105 009 ребят.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин распорядился дать школьникам возможность пересдачи ЕГЭ по одному из предметов. Но итоговым станет второй результат, потому что выбрать лучшую оценку после двух попыток будет нельзя. Кстати, ранее Life.ru сообщил о том, что ЕГЭ в 2024 году на 400 баллов в России смог написать один ученик. При этом 42 человека сдали экзамен на 300.

Обложка ©

АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок

Наталья Афонина
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