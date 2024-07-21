В России 122 выпускника стали стобалльниками после пересдачи ЕГЭ

122 российских выпускника, решивших пересдать один из предметов Единого государственного экзамена, смогли в итоге набрать 100 баллов. При этом из них 54 человека изначально были высокобалльниками. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"54 высокобалльника из категории 81–99 баллов пересдали на 100 баллов, из них наибольшее количество таких участников ЕГЭ по информатике — 20, русскому и профильной математике — по 8", — говорится в сообщении.