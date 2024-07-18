Назван главный аргумент в пользу проведения ЕГЭ

Несмотря на недовольство многих системой проведения ЕГЭ, она имеет ряд значительных преимуществ. Обозреватель Андрей Перла призвал всех взглянуть на ситуацию без эмоций и напомнил о главном аргументе в пользу Единого государственного экзамена.

"Глава Рособрнадзора на самом деле выдал последний серьёзный содержательный аргумент, который в принципе есть у сторонников ЕГЭ. Я читал внимательно то, что он сказал. Самая главная часть его выступления — это обращение к теме коррупции. Он совершенно справедливо сказал о том, что ЕГЭ позволил снизить уровень коррупции в образовании — в первую очередь при поступлении в вузы", — приводит "Царьград" слова Перлы.