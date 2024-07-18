Назван главный аргумент в пользу проведения ЕГЭ
Обозреватель Перла: Проведение ЕГЭ снизило риск коррупции при поступлении в вузы
Несмотря на недовольство многих системой проведения ЕГЭ, она имеет ряд значительных преимуществ. Обозреватель Андрей Перла призвал всех взглянуть на ситуацию без эмоций и напомнил о главном аргументе в пользу Единого государственного экзамена.
"Глава Рособрнадзора на самом деле выдал последний серьёзный содержательный аргумент, который в принципе есть у сторонников ЕГЭ. Я читал внимательно то, что он сказал. Самая главная часть его выступления — это обращение к теме коррупции. Он совершенно справедливо сказал о том, что ЕГЭ позволил снизить уровень коррупции в образовании — в первую очередь при поступлении в вузы", — приводит "Царьград" слова Перлы.
Обозреватель отметил, что в случае ЕГЭ у родителей и поступающих элементарно нет представления, где находятся те люди, которые ставят оценки. Поэтому риск коррупции практически исключён.
Напомним, ранее в Госдуму был внесён законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных экзаменов. В случае принятия документа он вступит в силу с 1 января 2025 года. Авторы инициативы объясняют её тем, что с Единым госэкзаменом постоянно происходят публичные скандалы. В Рособрнадзоре же заявили, что готовы обсуждать отказ от такой формы аттестации школьников, но только после всех экзаменов. Глава ведомства Анзор Музаев в конце июня призвал депутатов представить свои предложения по изменению ЕГЭ.
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