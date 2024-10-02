Штрафы до 60 млн предлагают ввести в России за фиктивные браки В Госдуму внесли законопроект о штрафах за фиктивную регистрацию до 60 млн 2 октября, 08:30 Госдума. Обложка © Life.ru

Госдума рассмотрит законопроект, утверждающий штрафы в размере до 60 миллионов рублей за подделку документов и фиктивную регистрацию иностранцев. Текст нормативного акта уже есть в электронной базе ГД. С инициативой о внесении изменений в закон ранее выступили председатель Думы Вячеслав Володин и лидеры фракций парламента.

«Законопроектом предлагается установить для юридических лиц повышенные меры ответственности за подделку документа, подтверждающего наличие у лица права или освобождение его от обязанности, в целях организации незаконной миграции», — сказано в пояснении к документу.

Также правило касается случаев, когда речь идёт о нарушении въезда в нашу страну, миграционного учёта, передвижения по России, транзитного проезда или незаконной трудовой деятельности. Виновным грозит штраф от 5 до 10 миллионов рублей с конфискацией, а за повторное нарушение — до 60 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в России сделают открытой информацию о нелегальных мигрантах для всех граждан, реестр появится в следующем году на сайте МВД. При этом публичными будут только сведения о том, есть человек в списке или нет.

Авторы Татьяна Миссуми