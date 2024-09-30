В Москве раскрыли преступную схему по легализации тысячи мигрантов

Полицейские задержали трёх мужчин, которые подозреваются в незаконной легализации в Москве более одной тысячи иностранцев через сферу строительства. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

«В настоящее время по подозрению в организации незаконной миграции в порядке статьи 91 УПК РФ задержаны трое мужчин, уроженцев ближнего зарубежья», — говорится в сообщении.

По данным МВД, злоумышленники создавали через подставное лицо коммерческие компании, которые занимались строительством. После этого участники преступной схемы подписывали с мигрантами фиктивные трудовые договоры, позволяющие продлить их пребывание в России.

В ведомстве пояснили, что участники аферы привлекали клиентов через объявления в мессенджерах, часть из них обращались по рекомендациям знакомых. Злоумышленники от каждого заказчика получали от пяти до десяти тысяч рублей. По предварительным данным, они заработали на теневом бизнесе более пяти миллионов рублей.

«По данному факту СУ по СЗАО ГСУ СК России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 173.1 УК РФ и частью 2 статьи 322.1 УК РФ. Они соединены в одно производство», — пояснили в МВД.

Кроме того, правоохранители в ходе обысков конфисковали средства связи, документы, банковские карты, а также другие предметы, которые имеют ценность для следователей.