В Москве задержаны девять человек, помогавших нелегалам «обрусеть» с помощью гражданства Украины

В Москве полиция пресекла деятельность ОПГ, которая промышляла организацией незаконной миграции. Об этом сообщили в столичном управлении СК.

Полиция задержала членов ОПГ, организовавшие незаконную миграцию. Видео © Telegram / Следком

«ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции)», — говорится в сообщении ведомства.

Следствие выяснило, что в 2023 году злоумышленники, связанные с должностными лицами, которые могли решать вопросы с гражданством, организовали ОПГ. Они находили желавших «русифицироваться» граждан Таджикистана и Узбекистана. Злоумышленники предлагали им за денежное вознаграждение в размере от 150 до 350 тысяч рублей подложные пластиковые паспорта, подтверждающие гражданство Украины, а также фиктивные справки об имевшейся регистрации на территории ДНР, что позволяло в упрощённом порядке получать российское удостоверение личности.

«Преступная деятельность фигурантов выявлена благодаря совместной работе следователей столичного СК и оперативных сотрудников ФСБ России, УФСБ России по г. Москве и Московской области, УФСБ России по Ростовской области, УФСБ России по Тульской области, ГУСБ МВД России и ГУ МВД Росси по г. Москве», — добавили в СК.

В рамках дела следователи провели 30 обысков на территории Москвы, Подмосковья, ДНР, Ростовской и Тульской областей, где были изъяты улики. Девять организаторов ОПГ задержали, им предъявлено обвинение. Кроме того, правоохранители доставили в отдел мигрантов, которые незаконно стали россиянами. Им грозит лишение гражданства и депортация.