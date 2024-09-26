В Петербурге супруги незаконно зарегистрировали в хостелах почти 1 тысячу нелегалов

Сотрудники МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали владельцев сети хостелов, которые подозреваются в организации незаконной миграции. Супруги размещали нелегалов в своих небольших отелях в разных районах города и регистрировали их.

МВД России задержали владельцев сети хостелов по подозрению в организации незаконной миграции. Видео © Telegram / Ирина Волк

«После оформления фиктивной регистрации злоумышленники передавали документы в стороннюю организацию, с которой у них были налажены партнёрские отношения, для последующей постановки иностранцев на миграционный учёт. Таким образом с 2023 года было легализовано не менее 900 приезжих», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём телеграм-канале.

Все мигранты работали преимущественно на стройках. Сотрудники МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уже завели уголовное дело по части второй статьи 322.1 УК РФ. Сейчас фигуранты заключены под стражу.