В Петербурге супруги незаконно зарегистрировали в хостелах почти 1 тысячу нелегалов
В Петербурге задержали владельцев хостелов за организацию незаконной миграции
Сотрудники МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали владельцев сети хостелов, которые подозреваются в организации незаконной миграции. Супруги размещали нелегалов в своих небольших отелях в разных районах города и регистрировали их.
МВД России задержали владельцев сети хостелов по подозрению в организации незаконной миграции. Видео © Telegram / Ирина Волк
«После оформления фиктивной регистрации злоумышленники передавали документы в стороннюю организацию, с которой у них были налажены партнёрские отношения, для последующей постановки иностранцев на миграционный учёт. Таким образом с 2023 года было легализовано не менее 900 приезжих», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём телеграм-канале.
Все мигранты работали преимущественно на стройках. Сотрудники МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уже завели уголовное дело по части второй статьи 322.1 УК РФ. Сейчас фигуранты заключены под стражу.
Ранее Life.ru рассказывал, что в столичном хостеле нашли 108 возможных нелегалов. Следователи провели обыски из-за не соответствующих требований безопасности. В итоге силовики получили данные о нарушении миграционных законов в отеле на Зоологической улице. Всех нелегалов отправили в полицию, а двум дополнительно вручили повестки.
Telegram / Ирина Волк