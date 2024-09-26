Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 сентября, 09:57

В Петербурге супруги незаконно зарегистрировали в хостелах почти 1 тысячу нелегалов

В Петербурге задержали владельцев хостелов за организацию незаконной миграции

Сотрудники МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали владельцев сети хостелов, которые подозреваются в организации незаконной миграции. Супруги размещали нелегалов в своих небольших отелях в разных районах города и регистрировали их.

МВД России задержали владельцев сети хостелов по подозрению в организации незаконной миграции. Видео © Telegram / Ирина Волк

«После оформления фиктивной регистрации злоумышленники передавали документы в стороннюю организацию, с которой у них были налажены партнёрские отношения, для последующей постановки иностранцев на миграционный учёт. Таким образом с 2023 года было легализовано не менее 900 приезжих», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём телеграм-канале.

Все мигранты работали преимущественно на стройках. Сотрудники МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уже завели уголовное дело по части второй статьи 322.1 УК РФ. Сейчас фигуранты заключены под стражу.

«‎Гнездо» нелегалов и застрявшие лифты : Московский ЖК погрузил жильцов в «‎шоковый» комфорт-класс
«‎Гнездо» нелегалов и застрявшие лифты : Московский ЖК погрузил жильцов в «‎шоковый» комфорт-класс

Ранее Life.ru рассказывал, что в столичном хостеле нашли 108 возможных нелегалов. Следователи провели обыски из-за не соответствующих требований безопасности. В итоге силовики получили данные о нарушении миграционных законов в отеле на Зоологической улице. Всех нелегалов отправили в полицию, а двум дополнительно вручили повестки.

Обложка ©

Telegram / Ирина Волк

Наталья Афонина
  • Новости
  • МВД РФ
  • Происшествия
  • Криминал
  • Санкт-Петербург
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров