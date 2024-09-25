«‎Гнездо» нелегалов и застрявшие лифты : Московский ЖК погрузил жильцов в «‎шоковый» комфорт-класс

Нелегальные мигранты пополнили список проживающих в московском ЖК «Городские истории». Жилплощадь при этом досталась им совершенно бесплатно, поскольку они креативно оборудовали под себя комнату консьержа и подвал. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Комната консьержа в ЖК «Городские истории». Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Жильцы многоэтажки жалуются на внезапно появившихся новых соседей, которые внезапно подселились в их дом, оборудовав под себя технические помещения ЖК. По словам местных, управляющая компания старалась их оттуда спровадить, но те всё равно влезают в своё новое жилище по ночам. Они живут в тёплой и уютной комнате консьержа, которая просматривается через стекло: есть кровати, тканевый шкаф, тумбы и чайник. В подвале «соседи» устроили мини-гардеробную, развесив свою одежду по рабочим лескам.

Жилище мигрантов в ЖК «Московские истории». Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Однако на этом проблемы жильцов уже сданного ЖК «Городские истории» не заканчиваются. По их словам, люди ежедневно поднимаются к своим квартирам пешком с маленькими детьми, поскольку лифты в доме просто не работают. Из-за этого с трудом продвигается и собственный ремонт в квартирах, ведь рабочие не хотят бесплатно таскать по лестнице мебель на 20-е этажи. Кроме того застройщик ТПУ «Рассказовка», как рассказали жители, не возвращает деньги за урезанную площадь жилья.

Местные жители пробовали обращаться за помощью в прокуратуру, но после этого ситуация так и не изменилась.